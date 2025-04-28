الإثنين 28 أبريل 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية

التنقييب عن الاثار
التنقييب عن الاثار

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بالحفر والتنقيب عن الآثار غير المشروع بمنطقة المطرية، إلى جلسة 13 مايو المقبل.


"هنا تمثال أثري ومقبرة فرعونية ".. كانت هذه  كلمة البداية التي سطرت جريمة الحفر والتنقيب أسفل عقار يعيش به عاطل بطابقه الأرضي بمنطقة المطرية بحثا عن الآثار.


جملة قالها أحد جيران ساكن الطابق الأرضي بالعقار له على سبيل المزاح " تحت شقتك فيه تماثيل ومقبرة فرعونية "، لم تمر جملة المزاح على مسمع العاطل مرور الكرام بل إنه ظل يتدبر ويفكر فيها ثم تحدث إلى أحد أصدقائه الذين نصحوه بالحفر والتنقيب عله يجد ضالته التي يسعي إليها وأن لديه مشتري القطع الأثرية حال استخراجها من باطن الأرض.

 

أخذ العاطل قراره وعزم يقينه على الحفر والتنقيب أسفل شقته وذهب إلى سوق السبتية واشترى معدات الحفر والتنقيب عن الآثار من كوريك وسلم خشبي وأدوات حفر وإنارة وسلوك كهربائية ومصابيح، ثم توجه عقب ذلك إلى منزله وبدأ الحفر ليلا بعد منتصف الليل والناس نيام.


يوما تلو الآخر ظل المتهم يحفر أسفل العقار مترا يعقبه مترا دون العثور على شيء سوى مياه جوفية، لم يصب المتهم بخيبة الأمل ظل يحفر حتى وصل إلى عمق 4 أمتار ولكنه لم يجد شيئا.


سمع الجيران أصوات الحفر فتحدثوا معه "أنت بتعمل ترميم في شقتك أنت هتوقع البيت " ليرد عليهم " محصلش مش بحفر ولا برمم حاجة " اضطر الجيران إلى التوجه إلى قسم شرطة المطرية للإبلاغ خوفا من انهيار العقار.


وشكلت مباحث قسم شرطة المطرية فريق بحث وتحري وتبين أن صاحب الشقة يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبفحص المنزل عثر على حفرة بعمق 4 أمتار وقطر مترين وبداخلها أدوات الحفر والتنقيب.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بقيامه بالحفر بحثا عن الآثار في مسعى منه لتحقيق مكاسب غير مشروعة وشراء فيلا يسكن فيها ولكنه سكن الزنزانة، وأمرت النيابة في نهاية التحقيقات بإحالته إلى محكمة الجنايات.

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