السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

 حددت نيابة المطرية 28 إبريل الجاري، موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بالحفر والتنقيب عن الآثار غير المشروع بمنطقة المطرية. 


"هنا تمثال أثري ومقبرة فرعونية ".. كانت هذه  كلمة البداية التي سطرت جريمة الحفر والتنقيب أسفل عقار يعيش به عاطل بطابقه الأرضي بمنطقة المطرية بحثا عن الآثار.


جملة قالها أحد جيران ساكن الطابق الأرضي بالعقار له على سبيل المزاح " تحت شقتك فيه تماثيل ومقبرة فرعونية " لم تمر جملة المزاح على مسمع العاطل مرور الكرام بل إنه ظل يتدبر ويفكر فيها ثم تحدث إلى أحد أصدقائه الذين نصحوه بالحفر والتنقيب عله يجد ضالته التي يسعي إليها وأن لديه مشتري القطع الأثرية حال استخراجها من باطن الأرض.


أخذ العاطل قراره وعزم يقينه على الحفر والتنقيب أسفل شقته وذهب إلى سوق السبتية واشترى معدات الحفر والتنقيب عن الآثار من كوريك وسلم خشبي وأدوات حفر وإنارة وسلوك كهربائية ومصابيح، ثم توجه عقب ذلك إلى منزله وبدأ الحفر ليلا بعد منتصف الليل والناس نيام.


يوما تلو الآخر ظل المتهم يحفر أسفل العقار مترا يعقبه مترا دون العثور على شيء سوى مياه جوفية، لم يصب المتهم بخيبة الأمل ظل يحفر حتى وصل إلى عمق 4 أمتار ولكنه لم يجد شيئا.


سمع الجيران أصوات الحفر فتحدثوا معه "أنت بتعمل ترميم في شقتك أنت هتوقع البيت " ليرد عليهم " محصلش مش بحفر ولا برمم حاجة " اضطر الجيران إلى التوجه إلى قسم شرطة المطرية للإبلاغ خوفا من انهيار العقار.


وشكلت مباحث قسم شرطة المطرية فريق بحث وتحري وتبين أن صاحب الشقة يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبفحص المنزل عثر على حفرة بعمق 4 أمتار وقطر مترين وبداخلها أدوات الحفر والتنقيب.

 

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بقيامه بالحفر بحثا عن الآثار في مسعى منه لتحقيق مكاسب غير مشروعة وشراء فيلا يسكن فيها ولكنه سكن الزنزانة، وأمرت النيابة في نهاية التحقيقات بإحالته إلى محكمة الجنايات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية النيابة العامة قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون

إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم السبت 19 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم بالعبور، الليمون بـ 90 جنيها والطماطم والبصل يواصلان رحلة الهبوط

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية