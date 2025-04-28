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رياضة

الدوري الألماني، فوز بوخوم على يونيون بفرمان محكمة فض المنازعات

بوخوم، فيتو
بوخوم، فيتو

 قضت محكمة فض المنازعات اليوم الإثنين بفوز بوخوم في مباراته ضد يونيون برلين في 14 ديسمبر في الدوري الألماني بعد حادثة إلقاء قداحة.

وأكد الحكم القضائي قرار الاتحاد الألماني بإعلان فوز بوخوم بنتيجة 2-0، ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الألماني، بيانا في وقت لاحق بقرار محكمة فض المنازعات.

وألقيت الولاعة على رأس درويس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباراة المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني التي انتهت بالتعادل 1-1.
 

 

واقعة مباراة بوخوم ويونيون برلين

 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في برلين لكن الاتحاد الألماني اعتمد فوز بوخوم وذلك بسبب إصابة حارس مرماه باتريس درويس بقداحة ألقتها جماهير يونيون برلين قبل وقت قليل من انتهاء المباراة.

وتوقفت المباراة لنحو نصف ساعة ثم استكملت بدون درويس الذي غادر الملعب واضطر أحد زملائه ليحل مكانه في حراسة المرمى بعدما أجرى بوخوم جميع تبديلاته.

 

قرار الاتحاد الألماني

 وقضت محكمة الاتحاد الألماني لكرة القدم بمنح بوخوم ثلاث نقاط من المباراة التي تعادل فيها مع أونيون برلين ضمن بوندسليجا.

وأكدت المحكمة قبول استئناف بوخوم ضد قرار الحكم بمواصلة اللعب بعد تأخير استمر نحو نصف ساعة قائلة إن الحادث أثر بشكل غير عادل على قدرة اللعب لحارس المرمى باتريك درويس.

وطعن يونيون برلين في القرار النهائي للاتحاد الألماني لكرة القدم وأحال القضية إلى هيئة تحكيم لفض المنازعات.

وينعش هذا الحكم القضائي آمال بوخوم في صراعه للنجاة من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب وقد يهبط للمرة السابعة يوم الجمعة إذا خسر مباراته أمام هايدنهايم المهدد بالهبوط أيضا.

ويبقى أمل بوخوم الوحيد هو الوصول للمركز المؤهل لملحق الهبوط، حيث يتخلف عنه بفارق 4 نقاط.

أما هذه الخسارة الاعتبارية لن تؤثر على يونيون برلين، لأنه لا يصارع الهبوط أو ينافس على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

والتقى الفريقان مجددا في مباراة الدور الثاني بالدوري الألماني أمس الأحد وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

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