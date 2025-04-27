الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل بوخوم ويونيون برلين 1/1 في الدوري الألماني

بوخوم، فيتو
بوخوم، فيتو

انتهت مباراة بوخوم ضد يونيون برلين بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب رورستاديون في الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل هدف يونيون برلين اللاعب بينيديكت هوليرباخ في الدقيقة 17، بينما أحرز هدف بوخوم اللاعب ماتوش بيرو في الدقيقة 68.

بايرن ميونخ يفوز على ماينز بثلاثية ويقترب من لقب الدوري الألماني 

اقترب فريق بايرن ميونخ من التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد الفوز على ضيفه ماينز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 31 من البوندسليجا.

سجل ثلاثية بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة (27) ومايكل أوليسيه (40) وإريك داير (84).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ماينز عند 47 نقطة في المركز السابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوخوم يونيون برلين الدوري الألماني بوخوم ضد يونيون برلين البوندسليجا

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يضرب ماينز بثلاثية ويقترب من حصد لقب الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يضرب هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني

ليفربول على أعتاب صفقة هولندية جديدة من الدوري الألماني

مدافع باير ليفركوزن يعلن رحيله عن حامل لقب الدوري الألماني

ads

الأكثر قراءة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

ليفربول يضرب توتنهام بثلاثية في الشوط الأول ويقترب من حسم بطولة الدوري

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور (صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

بيسيرو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من هو حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية