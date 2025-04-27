تعادل بوخوم ويونيون برلين 1/1 في الدوري الألماني

انتهت مباراة بوخوم ضد يونيون برلين بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب رورستاديون في الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل هدف يونيون برلين اللاعب بينيديكت هوليرباخ في الدقيقة 17، بينما أحرز هدف بوخوم اللاعب ماتوش بيرو في الدقيقة 68.

بايرن ميونخ يفوز على ماينز بثلاثية ويقترب من لقب الدوري الألماني

اقترب فريق بايرن ميونخ من التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد الفوز على ضيفه ماينز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 31 من البوندسليجا.

سجل ثلاثية بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة (27) ومايكل أوليسيه (40) وإريك داير (84).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ماينز عند 47 نقطة في المركز السابع.

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