الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال 2024

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وحرصا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس، كشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، الصادر عن الجهاز اليوم الاثنين، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.



قيمة الصادرات المصرية إلى السودان

حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من السودان

بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2024

1. منتجات مطاحن بقيمة 218 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 84 مليون دولار.

3. محضرات حبوب بقيمة 42 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 41 مليون دولار.

5. ملابس بقيمة 39 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 129 مليون دولار.

2. حبوب واثمار زيتية بقيمة 87 مليون دولار.

3. قطن بقيمة 52 مليون دولار.

4. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 17 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات السودانية في مصر



وبلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات المصرية في السودان

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 500 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجـــل عدد سكـان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان السودان 51.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن في السودان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 550 مصري حتى نهاية عام 2023.

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