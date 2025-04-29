"صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وزير الاستثمار يفتتح اليوم احتفالية "يوم المصدر"

تطلق جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” اليوم الثلاثاء، النسخة الثالثة من فعالية “يوم المصدر”، تحت شعار “صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية”، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وكبار قادة مجتمع الأعمال.

وتأتي الفعالية ضمن مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير”، بهدف تعزيز دور الصادرات كقاطرة للنمو الاقتصادي، وزيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.

ويتضمن برنامج الحدث جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمصدرين، لمناقشة سياسات داعمة للتصدير، وأفكار عملية لمضاعفة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية، بجانب دور المناطق الصناعية كمنصات انطلاق للصادرات المصرية.

يوم المصدر

ويشهد “يوم المصدر” أيضًا تكريم أكبر الشركات المصدرة لعام 2024، في خطوة لدعم وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع دوليًا.

تأتي هذه الفعالية تحت شعار “صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية”، في إطار مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير” التي أطلقتها الجمعية العام الماضي، مع تركيز واضح على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة دوليًا، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات التصديرية الحيوية.

دور الاستثمار في التوسع بالأسواق العالمية

وسيُخصص جزء كبير من فعاليات الغد لجلسات نقاشية حول قضايا محورية مثل تنافسية الصادرات، دور الاستثمار في التوسع بالأسواق العالمية، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كبوابات للنفاذ إلى الأسواق. كما سيتم تكريم الشركات والمستثمرين الذين حققوا أعلى معدلات تصدير لعام 2024.

ويأتي انعقاد “يوم المصدر” في لحظة حاسمة لمصر، مع سعيها لزيادة صادراتها السنوية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا للخطة الوطنية لتعزيز الصادرات. وفي ظل ضغوط الاقتصاد العالمي، يمثل التصدير ركيزة أساسية لدعم النمو، وجذب العملة الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل القومي.

مبادرة " الاستثمار من أجل التصدير"

واكد محمد قاسم،رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” ان "يوم المصدر يأتى " في إطار مبادرة " الاستثمار من أجل التصدير" والتي أطلقتها الجمعية في مطلع العام الماضي بهدف تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية.

وتسعى إكسبولينك من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على مكانة التصدير في قلب الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية، من خلال توفير منصة وطنية للحوار البنّاء بين مختلف أطراف المنظومة التجارية والصناعية، لطرح الرؤى، ومعالجة التحديات، واقتراح حلول واقعية تسهم في مضاعفة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.

ويأتي الحدث هذا العام تحت شعار: "صُنع في مصر من المحلية إلى العالمية”، حيث يتناول موضوعات جوهرية مثل تنافسية الصادرات المصرية، ودور الاستثمار في تحفيز الصادرات، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كمحفز للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

ويشارك في الجلسات الحوارية نخبة من أبرز الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين. ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الحدث بتكريم أكبر المصدرين المصريين والمستثمرين، لعام 2024، عرفانًا بدورها في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للمسار المؤسسي الذي تقوده إكسبولينك منذ تأسيسها عام 1997، باعتبارها جهة رائدة في مساندة المصدرين المصريين، فعلى مدار 28 عاما نظّمت الجمعية أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وأطلقت 85 بعثة تجارية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 31,000 فرصة تصديرية، وإتاحة الوصول للمصدرين المصريين إلى شبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.

وتؤكد الجمعية من خلال هذا الحدث التزامها بدورها، وسعيها الدائم إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، عبر التكامل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني والوصول إلى صادرات تتجاوز حاجز 145 مليار دولار حتى عام 2030.



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