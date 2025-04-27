الإحصاء: 494 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا خلال 2024

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاكم العام لكومنولث استراليا "سام موستين" اليوم الأحد؛ وتتزامن هذه الزيارة مع مرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا

وكشفت تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا إلى 494 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 558 مليون دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أستراليا 50 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من استراليا 444 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 513 مليون دولار خلال عام 2023.

ويأتي إصدار البيان في إطار حرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أستراليا خلال عام 2024

1. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 8 ملايين دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 8 ملايين دولار.

3. محضرات حبوب بقيمة 7 ملايين دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 5 ملايين دولار.

5. حبوب وثمار زيتية بقيمة 4 ملايين دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من استراليا خلال عام 2024

1. خضر ونباتات بقيمة 254 مليون دولار.

2. حبوب بقيمة 54 مليون دولار.

3. لحوم بقيمة 28 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 37 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية بقيمة 23 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في أستراليا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أستراليا 61 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023.

تحويلات الأستراليين العاملين بمصر

وبلغت قيمة تحويلات الاستراليين العاملين بمصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات الاسترالية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أستراليا 500 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 16.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023.

وسجل عدد سكـان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال أبريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أستراليا 26.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين في أستراليا طبقــًا لتقديرات البعثة 350 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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