726 مخالفة محمول، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن ؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية بجميع الطرق والميادين لتسيير حركة المرور وتحقيق الانضباط والحد من الحوادث.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 31193 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 822 مخالفة سير بدون تراخيص، 10 دراجات نارية مخالفة، 20783 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 9 مخالفات موقف عشوائي، 726 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 10 مخالفات شروط تراخيص.



استمرار الحملات المرورية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.



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