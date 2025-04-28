بوتين يعلن عن هدنة خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر

أعلن المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر هدنة خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

وأوضح الكرملين أن هدنة وقف إطلاق النار في أوكرانيا تمتد من الثامن إلى الحادي عشر من مايو المقبل.

كما ناشد الجانب الأوكراني الانضمام إلى وقف إطلاق النار خلال أيام الاحتفال بعيد النصر.

وأوضح أن القوات الروسية ستتخذ إجراءات حاسمة في حال خرق الجانب الأوكراني الهدنة في فترة الاحتفالات.

وفي سياق متصل، أعرب الكرملين عن استعداد روسيا للتعاون البناء مع الشركاء الدوليين بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان قد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن شكره لقوات كوريا الشمالية الخاصة التي ساهمت في هزيمة قوات كييف وتحرير مقاطعة كورسك الروسية.

بوتين يشكر قوات كوريا الشمالية

وأشاد الرئيس الروسي ببطولة وكفاءة وتفاني الجنود الكوريين الشماليين الذين دافعوا عن روسيا كما لو كان وطنهم جنبا إلى جنب مع الجنود الروس وأدوا واجبهم بشرف وشجاعة.

موسكو تؤكد جاهزيتها للمساعدة العسكرية

جانبه أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا ستقدم الدعم لكوريا الشمالية بناء على الاتفاقات الثنائية إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وأكد الكرملين: مشاركة القوات الكورية الشمالية في تحرير مقاطعة كورسك الروسية تثبت فعالية الاتفاقات بين البلدين.

ومن جانبه قال وزير الخارجية سيرجي لافروف: الاعتراف الدولي بالقرم ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا كمناطق روسية أمر ضروري للتسوية الأوكرانية.

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