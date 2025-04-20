تحرك عاجل من الإسكندرية في واقعة اعتداء 5 أشخاص على محصل ترام

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا بشأن واقعة تعدي مجموعة من الشباب على أحد محصلي ترام الرمل رقم (١٥٢) وذلك أثناء قيامه بمهام عمله في الوردية المسائية مستعينين في ذلك بكلب شرس، وذلك لاعتراض المحصل على ركوبهم الترام بصحبة الكلب، وترويعهم الركاب بالإضافة إلى عدم اتباعهم قواعد السلامة حيث أن الكلب غير مرتدي للكمامة، وقد أدى التعدي إلى إصابة المحصل بإصابات في الوجه والأطراف.

وقالت محافظة الإسكندرية في البيان: بمجرد ورود البلاغ بالواقعة كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رئيس هيئة النقل العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر بإلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر جنح ضدهم بقسم الشرطة واحتجازهم لحين استخراج قرار النيابة.

وفى السياق ذاته، تم نقل المحصل المصاب على الفور إلى مستشفى رأس التين لإسعافه وتلقى التطعيمات اللازمة نظرًا لتعرضه لإصابات ناتجة عن عقر الكلب؛ وقد تم إجراء الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته وتماثله للشفاء.

منع ركوب الكلاب

وأوضح البيان، أن محافظ الإسكندرية كان أصدر تعليمات مشددة بمنع اصطحاب الكلاب خلال ركوب المواصلات العامة، واتباع كافة الاجراءات القانونية الرادعة اتجاه من يقوم بذلك.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه جاري متابعة مستجدات الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية لضمان حصول المتعدين على الجزاء الذي يستحقوه ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو يحاول التعدى بأي شكل من الأشكال على أي موظف أثناء تأديته عمله.

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