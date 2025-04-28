مساعد وزير التعليم العالي: "كن مستعد" تهدف لربط خريجي الجامعات بسوق العمل الدولي

قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتدريب والتأهيل الاستراتيجي والتخطيط لسوق العمل، إن مبادرة "كن مستعد" مبادرة وطنية، تهدف لربط خريجي الجامعات بسوق العمل مع شركاء دوليين.

وأضاف خلال حفل إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “كن مستعد” التي تنظمها وزارة التعليم العالي، أن المبادرة جزء رئيسي من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقت في مارس عام 2023، ومبادرة تحالف وتنمية التي ترعاها الاستراتيجية.

شراكات دولية مع مبادرة كم مستعد لتأهيل الشباب المصري

وأشار إلى أن هناك العديد من الشراكات الدولية والدعم الدولي لمبادرة “ كن مستعد” إيمانا بأهميتها وبدور مصر المحوري في دعم قدرات الشباب للمستقبل.

ونظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، حفل الإطلاق للنسخة الثانية من مبادرة “كن مستعد” بأحد فنادق القاهرة، والتي تهدف إلى تأهيل مليون شاب ومبتكر لمواجهة تحديات سوق العمل، وذلك في إطار مبادرة "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

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