الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

شركة طيران بريطانية توجه ضربة لإسرائيل

شركة فيرجين أتلانتيك
شركة فيرجين أتلانتيك البريطانية

 أعلنت شركة فيرجين أتلانتيك البريطانية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أنها لن تعود للعمل في إسرائيل، كما أعلنت عن إغلاق خطها الجوي إلى تل أبيب، وذلك حسبما أفادت القناة الـ 12 العبرية.

وقبل وقت سابق انتقد السير ريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرجن أتلانتيك، بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا أن ترامب ألحق ضررًا بالعالم.


كما أعرب برانسون عن قلقه إزاء طبيعة قرارات ترامب “المتقلبة وغير المتوقعة”، وخاصة موقفه من أوكرانيا، وحذر برانسون من عواقب وخيمة على الاستقرار الدولي.

 

وأكد أن  قيادة ترامب أثرت سلبًا على الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مشاريعه الخاصة.


وأضاف: “  لا أعتقد أنه الغالبية العظمى من الأمريكيين يؤيدون ترامب فيما يفعله، وترامب ألحق ضررًا بالعالم”.

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إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى أوكرانيا تل أبيب دونالد ترامب

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