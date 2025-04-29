بالأرقام، أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى السودان خلال 2024

رصد تقرير عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعنوان “العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، قيمــة الصــادرات المصــرية إلى السودان، وأهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2024 ”.

قيمــة الصــادرات المصــرية إلى السودان

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية إلى السودان 866.2 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2024

1. منتجات مطاحن بقيمة 218 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 84 مليون دولار.

3. محضرات حبوب بقيمة 42 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 41 مليون دولار.

5. ملابس بقيمة 39 مليون دولار.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، امس الاثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والسودان والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.