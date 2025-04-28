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رياضة

يوسف والنحاس يرافقان بعثة الأهلي إلى أمريكا

عماد النحاس
عماد النحاس

 تأكد سفر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي وعماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، إلي أمريكا رفقة الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية في يونيو القادم.

وتقرر استمرار النحاس في الجهاز الفني للمدرب الأجنبي المنتظر وعلى إثر ذلك تحركت إدارة الأهلي صباح اليوم من أجل البدء في استخراج تأشيرات رحلة أمريكا للثنائي. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت القيادة الفنية الجديدة حيث يتدرب الفريق في السادسة مساء استعدادا لمواجهة بتروجت. 

كما يعقد عماد النحاس محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت الأربعاء القادم. 

 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي في مباراته المقبلة بتروجت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

 

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقي على يد صن داونز.

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كولر الأهلي عماد النحاس

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