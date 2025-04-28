الرقابة على الصادرات تشارك في افتتاح معرض الفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فى المؤتمر العلمي بعنوان (نحو مستقبل مهني أفضل لمصممي الإعلان) فرص وتحديات، الذى نظمته كلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر، كما شاركت فى افتتاح معرض أعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة ٦ أكتوبر، الدكتورة إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميمة قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ناصر حامد رئيس قسم الإعلان



ويأتي هذا بناء على الدعوة المقدمة من الدكتورة منى أبو طبل عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورة عبير على الدسوقي كلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر، لحضور المؤتمر العلمي لقسم الإعلان تحت عنوان (نحو مستقبل مهني افضل لمصممي الإعلان) فرص وتحديات.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض طلاب كلية الفنون التطبيقية، وقد مثل الهيئة بالمؤتمر العلمي كلًا من: المهندس: خالد نبيل مهدى مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات بمركز التميز التابع للهيئة، والدكتورة: شروق محمد حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمركز التميز،و نها محمد سمير مدير العلاقات العامة بمركز التميز، ويأتى ذلك بناء على توجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز

أهمية الإعلان وتطويره ودور مركز التميز في ربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية

وفى هذا السياق فقد تحدث ممثلي الهيئة عن أهمية الإعلان وتطويره، ودور مركز التميز في ربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية والاستثمار وزيادة الصادرات المصرية

خالد نبيل: مجال الطباعة والتغليف يدخل في العديد من الصناعات

وأكد المهندس خالد نبيل مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات، أن مجال الطباعة والتغليف يدخل في العديد من الصناعات، كما يعتبر عنوان المنتج المصري بالخارج كما أن صادرات هذا القطاع ارتفعت خلال عام 2024 بلغت حوالى مليار دولار، وهو من القطاعات التي توليها الدولة الكثير من الاهتمام

وأشار إلى أن الآمال تنعقد على طلابنا المبدعين في هذا المجال، والذى يحتاج إلى التطوير المستمر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مؤكدا أن تلك الأدوات تأتي في المقام الأول لمساعدة المصممين والمبدعين، ولكن لا غنى أبدا عن المصمم المحترف ولن تحل محله في المستقبل القريب



المركز يفتح أبوابه لطلاب الجامعات من خلال التدريب الصيفي

أشارت الدكتورة شروق محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز أن المركز يفتح أبوابه لطلاب الجامعات من خلال التدريب الصيفي في إطار التعرف على أهمية الأدوات المستخدمة في التغليف والتي تتطابق مع الاشتراطات العالمية واستخدام البلاستيك القابل للتحلل وكيفية التحول إلى الصناعات الخضراء.

وقد حرصت الدكتورة منى أبو طبل عميد كلية الفنون التطبيقية بتسليم شهادات تقدير لممثلى الهيئة على دورهم بالمؤتمر.

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