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رياضة

هل يفاوض الأهلي مدرب ريال مدريد الأسبق؟

بينيتيز المدرب الإسباني
بينيتيز المدرب الإسباني

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المدرب الإسباني الشهير رافائيل بينيتيز تم عرضه بالفعل على إدارة النادي من أجل التعاقد معه خلفا للسويسري مارسيل كولر.

 وأكد المصدر أن الأهلي أبلغ وكيل مدرب ريال مدريد الأسبق ان مجلس الأحمر لا يفكر في التعاقد معه وأنه غير مهتم بالوقوف على طلباته المالية لتدريب الفريق ومن ثم لا توجد مفاوضات من الأساس. 

وفي سياق آخر، ووفقا لمصدر آخر داخل الأهلي، فإن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعود إلى قائمة مباراة بتروجت الأربعاء القادم لتكون أول مباراة له في الموسم الجديد ببطولة الدوري مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة في وتر أكيلس حيث سبق وان شارك في كأس عاصمة مصر. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت القيادة الفنية الجديدة لـ عماد النحاس حيث يتدرب الفريق في السادسة مساء استعدادا لمواجهة بتروجت.

كما يعقد عماد النحاس محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي في مباراته المقبلة بتروجت  ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقي على يد صن داونز.

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