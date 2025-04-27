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رياضة

محمد صلاح "عاشر" لاعب أفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2024-2025.

وسجل محمد صلاح 28 هدفا في مشوار ليفربول نحو استعادة لقب البريميرليج، ليظفر به للمرة الثانية في مسيرته مع الريدز.

محمد صلاح يدخل قائمة أفريقية مميزة في الدوري الإنجليزي 

وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن صلاح بات عاشر لاعب أفريقي يتوج بطلا بلقب البريميرليج مرتين على الأقل.

وتساوى الدولي المصري بذلك مع النيجيري نوانكو كانو، الإيفواري كولو توريه، الكاميروني جيريمي نجيتاب، الغاني مايكل إيسيان، الكاميروني لوران والنيجيري جون أوبي ميكيل.

بينما يتأخر هذا السباعي عن الجزائري رياض محرز، المتوج باللقب 5 مرات، والإيفواريين ديدييه دروجبا (4) ويايا توريه (3) ألقاب.

يذكر أن صاحب ال32 عاما نال اللقب لأول مرة مع ليفربول عام 2020 في موسم جائحة كورونا.

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