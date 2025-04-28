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رياضة

النحاس يعقد جلسة مع شوقي في الأهلي

محمد شوقي مدرب الأهلي
محمد شوقي مدرب الأهلي

يعقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسة مع محمد شوقي مساعده بالجهاز الفني من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بتروجيت المقبلة في الدوري ودراسة اختيارات الفريق في تلك المباراة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت القيادة الفنية الجديدة لعماد النحاس حيث يتدرب الفريق في السادسة مساء استعدادا لمواجهة بتروجيت الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

كما يعقد النحاس  محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت  ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي في مباراته المقبلة بتروجت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث  المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

 

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، عقب الخروج الأفريقي على يد صن داونز.

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كولر الأهلي محمد شوقي عماد النحاس

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