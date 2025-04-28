الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة بتروجيت

عماد النحاس
عماد النحاس

يعقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت الأربعاء القادم. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه فريق النادي الأهلي  نظيره بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل  في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

 

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقي على يد صن داونز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي عماد النحاس موعد مباراة الاهلي المقبلة

مواد متعلقة

وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

الأهلي يودع كولر بـ فيديو جديد

ads

الأكثر قراءة

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

موعد مباراة الجونة ضد سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

3 ملفات مهمة تتصدر مباحثات السيسي والبرهان بالقاهرة

البامية بـ 80 جنيها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

حادث قصر البارون، تطورات جديدة في حالة المصابين

الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

خدمات

المزيد

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم في السوق المصرية

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

مفتي الجمهورية: الدين هو العامل الأول في بناء شخصية الإنسان السوي

المزيد
الجريدة الرسمية