"جبالي" يؤكد لرئيس برلمان المجر أهمية دعم خطة إعادة إعمار غزة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، لاسلو كوفير رئيس برلمان المجر.

العلاقات بين مصر والمجر

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، مشددًا على حرص قيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر

وأشاد رئيس النواب، كذلك بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وكذا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعيًا الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد.

رئيس النواب يطالب بالعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقف مصر الراسخ إزاء استمرار العدوان على غزة، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء التفاوض على المرحلة الثانية منه، ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودعم خطة "التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

عمق ومتانة العلاقات المجرية المصرية

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المجري على عمق ومتانة العلاقات المجرية المصرية وما تمثله مصر من دولة شريكة ذات ثقل وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيدًا بما شهدته مصر من استقرار وتنمية خلال السنوات الماضية.

وشدد رئيس برلمان المجر، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

الجهود المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة

وفي ذات السياق، ثمن رئيس البرلمان المجري الجهود المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة.

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