الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة "4iG" المجرية لمتابعة سبل التعاون المشترك

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية جيليرت ياساي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "4iG" المجرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد السيد، مدير تطوير الأعمال والابتكار بالمجموعة، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وامتنانه للتعاون المثمر القائم بين الشركة المجرية والحكومة المصرية، في عدد من المشروعات، وسعيها لتوسيع التعاون مع مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضوء الفرص الواعدة التي توفرها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يشهد تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت، بالتعاون القائم حاليا مع الشركة المجرية في تنفيذ عدد من المشروعات، التي تحظى بمعدلات تنفيذ متقدمة، مرحبًا بتوسيع الشركة المجرية حجم أعمالها وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.

وأشار  جيليرت، خلال اللقاء، إلى تقديره للتعاون الاستراتيجي القائم مع الحكومة المصرية، واعتباره نموذجا يحتذى به في هذا الصدد، معربًا عن سعادته لمساهمة الشركة في جهود التحول الرقمي للحكومة المصرية، وموضحًا أن التحول الرقمي هو عنوان المستقبل لأي عملية تنمية وتطور اقتصادي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة "4iG" المجرية جهود وخبرات الشركة في تنفيذ مشروعات مماثلة بعدد من الدول، مؤكدًا التزام الشركة بدعم استثماراتها في مصر، التي تحظى بدعم الحكومة المجرية.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه لاستثمارات الشركة في مصر وتطلعه لاستمرار المشاورات بين الشركة ووزارة الاتصالات للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بدعم التعاون الثنائي تمهيدًا لتوقيع اتفاق تعاون بين الجانبين في حضور رئيس الوزراء المجري.

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