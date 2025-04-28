الإثنين 28 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية خاصة بألبوم "Something Beautiful"

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

مايلي سايرس، أعلنت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، عن قيامها بجولة غنائية، لألبومها الجديد"Something Beautiful".

وأوضحت مايلي، خلال تصريحات صحفية، أنها ستعلن جميع التفاصيل الخاصة بالجولة، في القريب العاجل.

وكانت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، كشفت عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Something Beautiful"، والذي يضم ١٣ أغنية، جاءت أسماؤها كالتالي:

Something Beautiful → شيء جميل

Beautiful Feeling → شعور رائع

Won’t You Let Me Love You? → ألا تسمحين لي بحبك؟

Daydreaming → أحلام اليقظة

Glamour → سحر / بهاء

Around The World In A Day → حول العالم في يوم

Tonight → الليلة

Walk of Fame → ممشى الشهرة

It’s A Jungle Out There → العالم غابة (حرفيًا: إنها غابة هناك)

My Girl → فتاتي

Golden Burning Sun → شمس ذهبية مشتعلة

End Of The World → نهاية العالم

Give Me Love → أعطني حبًا

وكشفت المغنية مايلي سايرس، في تصريحات إعلامية، أن الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد "Something Beautiful"، ستحمل اسم "Walk of Fame".

 وأعلنت المغنية مايلي سايرس، أن ألبومها الجديد، الذي سيتحمل اسم، Something Beautiful، سيتم إصداره في 30 مايو المقبل.

وكشفت النجمة الأمريكية، مايلي سايرس، عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

Celebs Arabic on X: "في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "هانا مونتانا". https://t.co/RbxzuR4nZm" / X

عرض الشعر المستعار لشخصية لـ مايلي سايرس في حفل Disney Legacy Ceremony 

 وعرضت استديوهات ديزني، الشعر المستعار، الذي ارتدته مايلي سايروس في دورها هانا مونتانا، خلال فاعليات حفل Disney Legacy Ceremony، والذي أقيم بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٤.

وتعد شخصية هانا مونتانا، هي الشخصية، التي أطلقت نجومية المغنية والممثلة مايلي سايرس، واستمر عرض المسلسل علي ديزني لمدة ٥ سنوات متتالية، حقق فيها نسب مشاهدات بالملايين حول العالم.

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مايلي سايرس تكشف أسماء أغاني ألبومها الجديد

"Walk of Fame" عنوان الأغنية الرئيسية لألبوم مايلي سايرس الجديد

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