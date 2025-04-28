نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع دورات التربية الوطنية لفرع البنات بمدينة نصر

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لكليات الفرع بمدينة نصر؛ لمتابعة انتظام المحاضرات العلمية في مادة التربية الوطنية للطالبات، يرافقه الدكتور إبراهيم نصار، عميد كلية الهندسة بنات بالقاهرة، والدكتور علي البيلي، وكيل الكلية، والعقيد محمود فؤاد، مسئول ملف التربية الوطنية في الجامعة.



المحاضرات العلمية في مادة التربية الوطنية للطالبات بجامعة الأزهر



وتفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات القاعات الدراسية، وتحاور مع الطالبات، وعبر عن سعادته بمستوى وعيهن وإلمامهن بتاريخ مصر العظيم على مر العصور وصولا إلى العصر الحديث، وحرب 1948م والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، وحرب يونيو عام 1967، وختامًا بحرب السادس من أكتوبر العاشر من رمضان عام 1973م.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير للعقيد محمود فؤاد، مسئول التربية الوطنية بفرع البنات، وللمحاضرين من العمداء والعقداء من رجالات القوات المسلحة المصرية، كما وجه الشكر إلى أساتذة كليات الجامعة بالقاهرة، والتمريض، والأطباء في الإدارة الطبية.

وأكدت الطالبات استفادتهن من محاضرات التربية الوطنية التي حاضر فيها عديد من رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة، وكذلك من المحاضرات العلمية والمناقشات التي بينت جهود كبيرة قامت وما زالت تقوم عليها القوات المسلحة المصرية في سبيل الحفاظ على أمن الوطن داخليًّا وخارجيًّا.

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