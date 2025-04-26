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حوادث

بعد رفض ذويها التنازل، قرار عاجل من النيابة في مصرع سيدة صدمتها سيارة بالشرابية

قرار عاجل من النيابة
قرار عاجل من النيابة في مصرع سيدة

رفض أهل سيدة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في منطقة الشرابية التصالح مع المتهم أو التنازل.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والاضلاع، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة الشرابية الشرابية الطب الشرعي

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