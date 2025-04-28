تداول 10 آلاف طن بضائع و572 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و572 شاحنة و325 سيارة.



وصول 285 سيارة بوزن 570 طنا لميناء بورتوفيق

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 296 شاحنة و316 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 276 شاحنة و9 سيارات.



شهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة وأمل، فيما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية2، عمان وأمل.

كما تم تداول 2000 طن بضائع، 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وايلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 285 سيارة بوزن 570 طن قادمة من جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1655 راكبا.



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