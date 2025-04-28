كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الثاني

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالسادات مؤتمرها العلمي الدولي الثاني يومي الإثنين والثلاثاء 29 - 30 أبريل الجاري.

وقال الدكتور سعيد جمعة، عميد الكلية رئيس المؤتمر: المؤتمر الدولي الثاني للكلية يُعقد تحت عنوان «البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية بين مشكلات الواقع وآفاق التطوير»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في حل مشكلات البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية.



وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر يسعى إلى تأصيل المفاهيم والقيم المعززة أو الخادمة للبحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية، بما يساعد في حل المشكلات التي تعوق البحوث العلمية في هذا المجال، ويكشف عن أسباب ضعفها، ويحدد مخاطرها، ويضع لها الحلول التي تداوي جراحها، وترسم لها طريق التطور، كما يقدم استراتيجياتٍ وحلولًا مبتكرة لتطوير البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

أهداف مؤتمر البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية



وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى النهوض بعقل الأمة وقلبها، وتقديم الرؤى والأفكار الجديدة للخروج من الأزمة التي تحاصر البحوث العلمية في الدراسات الإسلامية والعربية، وأن محاور المؤتمر تدور حول دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، والمؤسسات ودورها في خدمة البحث العلمي، وأخلاقيات البحث العلمي، وأولويات البحث العلمي، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة، والدراسات البينية وأثرها في البحث العلمي، والتوثيق العلمي: مفاهيمه وضوابطه، وتطوير البحث العلمي بين الأصالة والتجديد، والنظريات الحديثة بين المخاطر والآمال، ومشكلات الإفتاء ودور البحث العلمي في علاجها، ومشكلات البحث العلمي بين القديم والحديث وطرق العلاج.



وأكد أنه يجري العمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لضمان خروج المؤتمر بصورة مشرفة تعكس مكانة الأزهر الشريف، مضيفًا أن المؤتمر يسعى إلى الوقوف على مواطن الضعف، واقتراح الحلول الشافية، والمناسبة، والمتنوعة إداريًّا وأكاديميًّا وأخلاقيًّا؛ ليعود البحث العلمي كما كان أصيلًا مزدهرًا، مفيدًا الوطن والأمة، ومنطلقًا إلى آفاق الإبداع، ومسهمًا في التنمية المستدامة، والاستثمار الإنساني الحقيقي الفاعل.



جدير بالذكر أن المؤتمر يقام برئاسة الدكتور سعيد جمعة، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور أنور خطاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين المؤتمر، والدكتورة سحر عزت، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، والدكتور صبري أبو حسين، منسق المؤتمر.

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