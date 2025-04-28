سر تصدر هيثم أحمد زكي مواقع التواصل رغم مرور 5 سنوات على رحيله

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على رحيل الفنان هيثم أحمد زكي الذي غيبه الموت في عام 2019، عاد اسمه ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد خلال الساعات الماضية.

سر تصدر اسم هيثم أحمد زكي حديث السوشيال ميديا

السبب في ذلك كان منشورًا انتشر على نطاق واسع، جاء فيه: “رحم الله هيثم أحمد زكي، ليس له أخ ولا والد ولا ولد يدعو له بالمغفرة، فاستغفروا له.”

المنشور أثار تعاطفًا كبيرًا بين المستخدمين الذين أعادوا تذكر الفنان الشاب الذي رحل وحيدًا، دون أن يكون لديه عائلة قريبة تدعو له بعد وفاته.

ويأتي هذا بالرغم من أن اليوم لا يصادف أي من ذكرى وفاته أو ميلاده، ومع ذلك حظى المنشور بتفاعل واسع، وأكد كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يتذكرونه دائمًا بدعوات الرحمة والمغفرة، وأنه لا يغيب عن قلوبهم.

وساهم عدد من الفنانين والمشاهير في إعادة نشر الدعاء لهيثم أحمد زكي، ومنهم المطربة الشابة مروة نصر، والفنانة جوري بكر، بالإضافة إلى دانا حمدان.

وأكد كثيرون في تعليقاتهم أن هيثم أحمد زكي كان مثالًا للفنان الخلوق والموهوب الذي عاش حياة مليئة بالتحديات والآلام، مما جعله يحتل مكانة خاصة في قلوب جمهوره حتى بعد سنوات من رحيله.

رحيل هيثم أحمد زكي

هيثم أحمد زكي فنان شاب، ينتمي لعائلة فنية عريقة، فهو نجل الفنان الكبير أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، وحفيد المخرج أحمد فؤاد.

وخاض هيثم أحمد زكي مشوارًا قصيرًا مع التمثيل دام 14 عامًا، قدم خلالها أدوارا لافتة، وفي يوم 7 نوفمبر عام 2019، رحل وحيدًا عن عمر ناهز 35 عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ومثلت وفاته المفاجئة صدمة للوسط الفني وجمهوره الذي لم ينساه حتى اليوم.

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