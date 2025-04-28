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رياضة

الاختبار الأول لعماد النحاس، موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجت

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي في مباراته المقبلة بتروجت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

 

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقي على يد صن داونز.

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