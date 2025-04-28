بدء تنفيذ شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن البدء فى أعمال الحفر والأساسات لمشروع (ديارنا) بالقاهرة الجديدة، حيث تم صب أول لبشة خرسانة عادية بالعمارة رقم (4 ) بالمشروع



وأوضح أنه سيتم تنفيذ عدد 34 عمارة من ضمن مشروع ( ديارنا ) بالقاهرة الجديدة، وتم طرح عدد 12 عمارة للحجز بالمرحلة الأولى ونظام الحجز كالتالي:

- ٢٠٠ ألف جنيه جدية حجز + ١٠٠٠ جنيه مصاريف إدارية.



- المساحات من ١٠٤ إلى ١٥٤ م.



- التسليم بحد أدني عامين من تاريخ الحجز.



- أسعار الوحدات قابلة للزيادة بنسبة ٢٠ ٪.



- سداد ٧٥ ألف جنيه دفعات ربع سنوية، أول دفعة بعد ٣ شهور من تاريخ الحجز.



- سداد ١٠٠ ألف جنيه دفعة سنوية يتم سدادها مع نهاية العام بحد أقصى ٣ دفعات.



- استكمال ٥٠ ٪ بالإضافة إلى ١٪ مصاريف إدارية+٠.٥ ٪ مجلس أمناء بالإضافة إلى وديعة الصيانة.

تطرح وزارة الإسكان شقق بمشروعات شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة وشقق ديارنا للإسكان المتوسط وشقق الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير ) والتي تطرحها الوزارة ضمن المرحلة الأولى لأكبر طرح للشقق.

الموعد النهائي للتقديم والشروط الكاملة

ويضم الطرح شقق عدد من المشروعات المتميزة ومنها:

شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة

شقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة

شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة

شقق مشروع ميد واي

شقق مشروع بشاير

شقق مشروع أهالينا

والشقق بمساحات متنوعة ما بين 75 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 مترا مربعا، وتتيح الوزارة أنظمة سداد مختلفة تبدء من التقسيط من 3 - 5 - 7 سنوات.

الشروط الكاملة للتقديم على شقق الإسكان

ويستمر التقديم والحجز على الشقق حتى 9 يوليو، ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ التقديم وان يكون له اهلية التصرف والتعاقد.

3.لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

9.ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

10. لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات الي إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

11. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

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