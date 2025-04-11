تامر حسني يعلن الموعد النهائي لطرح فيلم ريستارت

أعلن النجم تامر حسني الموعد النهائي لطرح فيلمه الجديد ريستارت الذي يشاركه فيه عدد من النجوم ومنهم هنا الزاهد وباسم سمرة.

موعد عرض فيلم ريستارت

وقال الفنان تامر حسني إن فيلم ريستارت من المقرر عرضه يوم 29 مايو المقبل.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد يشارك في بطولة فيلم “ريستارت” كل من: باسم السمرة ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب.

علي الجانب الآخر، قدم تامر حسني آخر أفلامه "تاج" الذي عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضي 2023، وشارك في بطولته دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد علي، سمر متولي، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

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