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ثقافة وفنون

29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها

ري ستارت.فيتو
ري ستارت.فيتو

يقدم المطرب تامر حسني  فيلم كوميدي رومانسي جديد عقب غياب دام عامين على طرح أفلام سينمائية منذ عرضه فيلمه "تاج".

 وتدور أحداث فيلم الجديد الذي يحمل اسم "ريستارت" حول  شاب يدعي "محمد" يعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من "عفاف"  التي تهوى العمل عبر الانترنت كبلوجر على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريق زواجهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، إلا أن يظهر فى حياتهما "الجوكر" الذي يحاول حياتهما رأس على عقب ويحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.
 

 ويُشارك في بطولة ريستارت النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم يأتي من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية.

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