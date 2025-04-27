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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات، بمحافظة أسوان. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث تصادم بطريق "توشكى - وادي النقرة" 

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قد تلقت بلاغًا  يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق "توشكى - وادى النقرة " بمركز نصر النوبة ، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع التصادم لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

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وتنوّعت إصابات الضحايا بين كسور وجروح وكدمات، والمصابون: نادية عبد الفتاح السيد، أمل محمود عباس، الطفلة وردة أحمد خميس، منصور محمد سعد الدين  أحمد محمد عامر، خميس أبو المجد عطا، وعلي عبد الكمال حسين، و2 آخرين.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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