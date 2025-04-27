حفرها المصريون بدمائهم وعرقهم، الحركة التقدمية الكويتية تندد بتصريحات ترامب حول قناة السويس

عبرت الحركة التقدمية الكويتية عن استيائها من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالبته بعبور السفن الأمريكية من قناة السويس مجانا ودون دفع رسوم.

وردت الحركة على الضغوط والمغالطات الأمريكية حول قناة السويس، مشيرة الى أن القناة مصرية عربية خالصة حفرها المصريون بدمائهم وعرقهم وكافحوا طويلًا لاستعادة سيادة مصر عليها، واستشهد على ضفتها الغربية ٤٢ شهيدًا كويتيًا.

وقالت الحركة في بيان لها: "إنّ قناة السويس، التي يدعي الأميركان أنها لم توجد لولا الولايات المتحدة الأميركية ويطالبون اليوم بحقهم في عبور سفنهم التجارية والعسكرية فيها من دون دفع الرسوم المستحقة عليها للدولة المصرية، هي قناة مصرية عربية خالصة، حفرها عمال مصر وفلاحوها بدمائهم وعرقهم في أواسط القرن التاسع عشر، وخاضت مصر وشعبها كفاحًا مريرًا طويلًا من أجل استعادة السيادة الوطنية عليها عندما تم تأميمها في العام ١٩٥٦، وواجهت مصر العدوان الثلاثي الصهيوني - البريطاني - الفرنسي الغاشم الذي كان يهدف لعودة السيطرة الإمبريالية على القناة وإلغاء قرار التأميم".

وأضاف بيان الحركة: “ كانت قناة السويس في خمسينات القرن العشرين ولا تزال رمزًا خالدًا لمعركة التحرر الوطني المصرية والعربية، وعلى ضفتيها قاتل الجيش المصري الباسل لتحريرها، وشارك معهم لواء اليرموك من الجيش الكويتي الباسل في مواجهة عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف وفي معركة العبور في ١٩٧٣، واستشهد على الضفة الغربية من قناة السويس ٤٢ كويتيًا من بين الضباط وضباط الصف والجنود، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض مصر مثلما امتزجت دماؤهم بمياه القناة”.

واختتمت الحركة بيانها قائلة: "من هنا فإننا نؤكد على أنّ قناة السويس كانت وستبقى قناة مصرية عربية خالصة ونعبّر عن تضامننا الكامل مع مصر وشعبها في مواجهة الضغوط الأمريكية حول القناة، ونرفض المغالطات التاريخية بشأنها، ونراها تعبيرًا فجًا عن العنجهية الإمبريالية وعقلية الهيمنة".

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