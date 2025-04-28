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اقتصاد

6.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع  نحو 6.3 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.415 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 78.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.465 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة، هذا وقد استحوذت الأسهم على 64.34 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 35.66 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

 

 مؤشر "إيجى إكس 30"

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

 وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 30844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 38487 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13755 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12424 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

 وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس قبل الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.

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