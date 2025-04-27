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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد، حركة تغييرات واسعة شملت رؤساء الوحدات المحلية القروية في مختلف أنحاء المحافظة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة الدؤوب لتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة المحلية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز جهود التنمية الشاملة.

وأكد مصدر مسؤول في المحافظة أن هذه التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي، والاستفادة من الكفاءات المتميزة لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين. 

معايير اختيار الرؤساء الجدد للوحدات المحلية

وأضاف المصدر في تصريحاته لفيتو أن اختيار الرؤساء الجدد للوحدات المحلية تم بناءً على معايير دقيقة، تضمنت الخبرة والكفاءة والقدرة على التواصل الفعال مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز التفاعل بين الوحدات المحلية والمواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في القرى، كما أنها تأتي في توقيت هام يتزامن مع جهود الدولة لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة سكانه.


 

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