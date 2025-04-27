قافلة طبية مجانية بمركز العجوزين بكفرالشيخ للكشف على 1030حالة (صور)

نظم كيان "شباب بحري"، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية شاملة لخدمة أهالي قرية العجوزين بمركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، وذلك ضمن الفعاليات والمبادرات التي ينفذها الكيان بمختلف المحافظات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القافلة ضمت تخصصات طبية متنوعة شملت: الباطنة، الجلدية، الرمد، العظام، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، مشيرًا إلى أنه تم تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية لاستكمال العلاج وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة.

وأشاد، محروس، بالدور الحيوي الذي يقوم به كيان "شباب بحري" في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تماشيًا مع الأجندة التنفيذية لشباب بحري لعام 2025، ودعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا

وشهدت القافلة إقبالًا كثيفًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1030 حالة بمختلف التخصصات، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع المرضى، وتوزيع نظارات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، جاء ذلك تحت إشراف تنفيذي من مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وحسن الدسوقي منسق الكيانات الشبابية، وبمشاركة محمد الإسكندراني رئيس مجلس أمناء كيان شباب بحري، والدكتور محمد السيد بدر عضو مجلس الأمناء، والسيد السعيد عبداللطيف رئيس قرية العجوزين، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب العجوزين.

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