رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفود طلاب كلية الحقوق

قامت جمعية المرافعات باللجنة الثقافية والإعلامية بإدارة رعاية الشباب بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الكلية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ومحمد صافى، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص إدارة كلية الحقوق على صقل معارف ومهارات الطلاب، وربط الجوانب النظرية بالتطبيقية للمقررات الدراسية.

وقد رافق الطلاب خلال الزيارتين الدكتور سيد أحمد محمود، رائد جمعية المرافعات وأستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق، والدكتور أسامة رمضان، المدرس المساعد بقسم قانون المرافعات، وعفاف محمد رئيس قسم اللجنة الثقافية والإعلامية.

وخلال الزيارة، قام الطلاب بجولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم، برفقة المسؤولين، حيث تعرفوا على سير العمل داخل المحاكم وأقسامها المختلفة. كما اطلع الطلاب على إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيًا عبر البرنامج المخصص لذلك، وزاروا مكتبة المحكمة وتعرفوا على كيفية الاستفادة منها في دعم البحث القانوني؛ وشهد الطلاب جانبًا من جلسات المحاكم، مما أتاح لهم فرصة مميزة للإطلاع العملي على سير الجلسات القضائية.

واختتمت الزيارة بلقاء مع المستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الذي رحب بالطلاب وأشاد بأهمية تعزيز الجانب العملي إلى جانب الدراسة النظرية، لبناء شخصية قانونية واعية وقادرة على التميز في الممارسة المهنية.

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