توافد نجوم الفن لحضور حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالإسكندرية

توافد منذ قليل نجوم الوسط الفني للمشاركة فى انطلاق فعاليات مهرجان الفيلم القصير بدار أوبرا سيد درويش بمنطقة محطة الرمل.

ومن أبرز الحضورالفنان محمود حميدة والفنانة شيرين عادل وحرص مسئولو المهرجان على توفير المقاعد المخصصة لاستقبال الحاضرين وسط أجواء تأمينية لتيسير دخول الجماهير.

و كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة والأفلام المشاركة في النسخة الحادية عشر المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

انطلاق فعاليات مهرجان الفيلم القصير بالاسكندريه

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة من الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمنتج السينمائي ورئيس مهرجان الداخلة السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

ويشارك في المسابقة العربية 9 أعمال سينمائية، من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية، وهي:

فيلم "نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" من مصر ومدته 6دقائق، من إخراج أحمد عماد وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط.

فيلم "من – إلى " ومدته 16دقيقة، ومن إخراج يارا شريان، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "الخطابة أم سلامة" من الإمارات العربية المتحدة ومدته11دقيقة، من إخراج مريم العوضي وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "إخوة الرضاعة" من المغرب – فرنسا ومدته 19 دقيقة، ومن إخراج كنزة تازي، وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "زهرة " ومدته 15 دقيقة، ومن إخراج هادي شتات وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "آخر واحد" من لبنان ومدته 20 دقيقة، من إخراج كريم رحباني وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول في أفريقيا.

فيلم "تراتيل الرفوف " من المملكة العربية السعودية ومدته20دقيق، من إخراج هناء الفاسي، وإنتاج عام 2024ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "ليل العاشقين" من مصر ومدته 18 دقيقة، من إخراج خالد غريب وإنتاج عام2025 ويعرض لأول مرة بأفريقيا.

فيلم "نوح" من مصر، ومدته 7 دقائق، ومن إخراج جون فريد، وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

أما مسابقة الطلبة التي ينافس فيها 8 أعمال مصرية تعرض جميعها عالميا لأول مرة فيما عدا فيلم "نسمة" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت قائمتها كالتالي:

فيلم "رسال" مدته 9 دقائق من إخراج محمد قاسم وإنتاج عام 2025 وممثل جامعة بنى سويف.

فيلم " خمس نجوم" ومدته 12 دقيقة، من إخراج محمد بيومي وإنتاج عام 2025 وممثل المعهد العالي للسينما.

فيلم " قفص تفيدة" ومدته 9دقائق، من إخراج أندرو عفت وإنتاج عام 2025 وممثل كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

فيلم "أرض الخلود" ومدته 19 دقيقة، من إخراج مصطفى سعيد وإنتاج عام 2025، وممثل الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

فيلم "نسمة" ومدته 11 دقيقة، من إخراج رهف أحمد، وإنتاج عام 2025 وممثل الجامعة الأمريكية.

فيلم " تيك تاك" ومدته 9 دقائق، من إخراج فرح الطايش وإنتاج 2025 وممثل مدرسة الجيزويت.

فيلم " قشطة" ومدته دقيقتان من إخراج يمنى صلاح وإنتاج عام 2024 وممثل كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان.

فيلم "تحت السيطرة" ومدته 3 دقائق، من إخراج حسيني محمود وإنتاج عام 2025، وممثل المعهد العالي للسينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.