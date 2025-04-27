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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة حيازة الهيروين المخدر بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين في منطقة الشرابية.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة بحيازة المتهمين  لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الاول لقانون المخدرات والتي وزنت 200 جرام.

وأثبت التقرير الفني أن هواتف المتهمين تحتوي علي رسائل توكد نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالهيروين المخدر

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي معلومات تفيد قيام عاطل وسيدة بممارسة نشاط اجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف أنه يزاول نشاط تجارة المخدرات بالاشتراك مع ربة منزل التي تساعده في البيع بنطاق دائرة القسم وعثر داخل ملابسهما علي لفافة بلاستيكية لجوهر الهيروين المخدر.

كما عثر بحوزة المتهمين علي سلاح أبيض سنجة وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الربح والاتجار غير المشروع والسلاح الأبيض بغرض الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية الشرابية

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