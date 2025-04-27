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رياضة

أرني سلوت أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز

سلوت
سلوت

ليفربول، أصبح أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، أول مدرب هولندي يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد الريدز للتتويج بالبريمرليج.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، بعد فوزه على توتنهام بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج"، إلا أن الريدز حصد النقاط الثلاث ليصل للنقطة 82 ليتوج رسميا بالبطولة.

مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

وكان سولانكي سجل الهدف الأول لـ توتنهام بالدقيقة 12 من رأسية مميزة، ثم سجل لويس دياز هدف تعادل ليفربول بالدقيقة 17، قبل أن يسجل ماك أليستر هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 25 من تصويبة صاروخية، ثم سجل جاكبو هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 34 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق محمد صلاح من تصويبة متقنة، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق أودوجي لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه.

 

 تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

وتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبرتسون- ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: دومينيك سوبسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏L.F.C. TOTTENHAM HOTSPUIR ٢ا Exp Shondor Standardt Charter ALISSON VAN DIJK sKONATE -DIAZ SZOBOSZLAI MACALLISTER SALAH 18 GAKPO 26 ROBERTSON 38 GRAVENBERCH 66 ALEXANDER-ARNOLD SUBS KELLEHER,ENDO,NUNEZ,CHIESA,IONES, NUNEZ, KELLEHER,.NUNEZ.CHIESA.JONES. IOTT,JOTA,TSIMIKAS,QUANSAH League‏'‏‏

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو

في خط الدفاع: دجد سبينس، كيفين دانسو، بن دافيز، أودوجي

في خط الوسط: أرشي جراي، بيرغفال، جيمس ماديسون

في خط الهجوم: جونسون، دومينيك سولانكي، ماتياس تيل

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