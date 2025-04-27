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رياضة

حافلة منتخب الشباب تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا (صور)

حافلة منتخب مصر للشباب،
حافلة منتخب مصر للشباب، فيتو

وصلت حافلة منتخب مصر للشباب قبل قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراته أمام نظيره جنوب أفريقيا، في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بملاقاة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة بين مصر وجنوب أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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