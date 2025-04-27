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أخبار مصر

افتتاح فرع دار الإفتاء في محافظة مطروح (صور)

فرع دار الإفتاء في
فرع دار الإفتاء في مطروح

 افتتح د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، واللواء أركان حرب، خالد شعيب، محافظ مطروح، رسميًا اليوم الأحد، فرع دار الإفتاء المصرية بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب علماء وقيادات الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم بالمحافظة.

افتتاح فرع دار الإفتاء في مطروح 

ويأتي هذا الافتتاح في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز الخدمات الدينية والاجتماعية، وتوسيع نشاط دار الإفتاء المصرية في مختلف المحافظات، بما يرسخ من دورها في ضبط الفتوى ومواجهة الفتاوى الشاذة، وضمان صدور الفتاوى عن جهات علمية معتمدة تراعي خصوصيات المجتمع المصري وتطوراته.

وأكد  مفتي الجمهورية، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة دار الإفتاء لتوسيع انتشارها الجغرافي، حيث تهدف إلى الوصول بخدماتها الشرعية إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الفرع الجديد في مطروح يعكس حرص دار الإفتاء على نشر الفهم الوسطي المعتدل للفتوى، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الأسري وحل النزاعات المجتمعية من خلال كوادر مؤهلة ومدربة.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب، خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تقديره لهذه المبادرة وتلك الشراكة التي تمثل دعمًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن افتتاح فرع دار الإفتاء سيعمل على تعزيز الثقافة الدينية الصحيحة ومحاصرة الأفكار المتطرفة في المحافظة.

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