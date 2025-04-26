مفتي الجمهورية يقدم واجب العزاء في البابا فرنسيس بسفارة الفاتيكان بالقاهرة (صور)

توجَّه د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في لفتة إنسانية تعكس عمق العلاقات الإنسانية الراسخة التي تجمع بين القيادات الدينية، وتعبيرًا عن تقدير المؤسسات الدينية المصرية لدور البابا الراحل في دعم قضايا السلام والتعايش، وكان في استقبال فضيلته فور وصوله سعادة السفير نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان لدى القاهرة.

مفتي الجمهورية: الأديان السماوية جاءت لترسيخ قيم المحبة والتعايش والإخاء

وأكد مفتي الجمهورية خلال تقديمه واجب العزاء، أن الأديان السماوية جاءت لترسيخ قيم المحبة والتعايش والإخاء الإنساني بين البشر، وأن التعاون بين القيادات الدينية يُمثل حجر الزاوية في بناء مجتمعات قائمة على الاحترام والسلام، مشددًا على أن هذه القيم هي السبيل الحقيقي لضمان مستقبل أكثر أمنًا ورحمةً للإنسانية جمعاء، ومشيدًا بالدور الكبير الذي اضطلع به الراحل البابا فرنسيس في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والشعوب، وضرورة استثماره والبناء عليه.

من جانبه، ثمّن السفير نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان لدى القاهرة، هذه اللفتة الكريمة من فضيلة مفتي الجمهورية، معتبرًا إياها دليلًا صادقًا على عمق العلاقات التي تربط بين المؤسسات الدينية في مصر والفاتيكان، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر قيم التسامح والاعتدال، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك لما فيه خدمة الإنسانية جمعاء.

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