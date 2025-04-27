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رياضة

الزمالك يوقع اتفاقية مع إحدى الشركات للتأمين على لاعبي النادي

الزمالك يُوقع اتفاقية
الزمالك يُوقع اتفاقية مع شركة للتأمين على لاعبي النادي

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساء اليوم الأحد، اتفاقية مع إحدى الشركات للتأمين على اللاعبين.

 

الزمالك يُوقع اتفاقية مع شركة للتأمين على لاعبي النادي

وأقام نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التوقيع وكافة تفاصيل الاتفاقية، التي شهدت حضور الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، وأحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي.

ووجّه الدكتور حسام المندوه الشكر للدكتور عبد الله جورج على جهوده الكبيرة في الملف الطبي داخل مجلس الإدارة، معربًا عن سعادته بالشراكة مع هذه الشركة لتأمين اللاعبين ضد الإصابات.

وأكد أن الاتفاق مع الشركة خطوة مهمة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توسيع التأمين ليشمل جميع المنتمين للنادي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في العديد من الملفات داخل نادي الزمالك، مع العمل على وضع حلول لكافة التحديات.

وأشار أمين صندوق نادي الزمالك إلى أنه يجري العمل على قدم وساق داخل فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر للانتهاء منه، مؤكدًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا للكشف عن كافة تفاصيل الفرع الجديد.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله جورج أن بداية الاتفاقية جاءت بعد تواصل الشركة مع المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وتم التشاور داخل المجلس حتى التوصل لاتفاق يمثل مكسبًا كبيرًا للنادي.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ نادي الزمالك.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن التأمين ضد الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون سواء خلال التدريبات أو المباريات، متمنيًا النجاح لهذه الشراكة المهمة.

وكشف الدكتور عبد الله جورج عن وجود  وثيقة تتضمن التأمين لعدد ١٥٠ لاعبًا ولاعبة من معظم الفرق الرياضية بالنادي، لمدة عام قابلة للتجديد، مشيرًا إلى أن النادي حصل على تغطية تأمينية متميزة.

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