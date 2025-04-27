الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

حبس المتهمين بخطف شاب لابتزازه في البساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس زوج وزوجته ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف شاب في البساتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرير شاب مختطف خطفه زوجان بدافع الابتزاز المالي، بعد أن تبين لاحقًا أنهما اختطفا الضحية عن طريق الخطأ بـ منطقة البساتين.

 

خطف شاب وطلب فدية بالبساتين 

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من ربة منزل وموظف مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد بغياب نجل الأولى، وأضاف الموظف فى بلاغه أنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول طالبه بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح الشاب المختفي. 

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه وتحريره، وألقوا القبض على المتهمين – عاطل وزوجته – يقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين. 

واعترف المتهمان خلال التحقيقات باستدراج المجني عليه، وإكراهه على توقيع عدة إيصالات أمانة، وتكبيله باستخدام حبل، معتقدين أنه نجل أحد الأشخاص الذين تربطهم به خلافات مالية. 

وعقب اكتشافهما الخطأ في هوية الضحية، قررا استغلال الموقف ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنه.

وتم ضبط إيصالات الأمانة الموقعة من المجني عليه، والحبل المستخدم في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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