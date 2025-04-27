مدير مستشفى السنطة يكشف الحالة الصحية لنائب رئيس مركز السنطة بعد تعرضه للاعتداء

قال الدكتور عبد المحسن مرزوق مدير مستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية إن المستشفى استقبل نائب رئيس مركز ومدينة السنطة الدكتور عماد شعراوى عقب تعرضه لاعتداء من قِبل إحدى السيدات أثناء تأدية مهام عمله، وأسفر الاعتداء عن إصابته بجرح طعني في الذراع الأيمن.

وأوضح مدير مستشفى السنطة أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة شعراوي بجرح طعني عميق في منطقة الكوع الأيمن، ما تسبب في تهتك بالعضلات، مضيفًا أن الإصابة استلزمت إجراء خياطة طبية تجاوزت 7 غرز.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل، حيث تم نقل نائب رئيس مدينة السنطة إلى غرفة الإفاقة الصغرى ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مع تزويده بالمحاليل الطبية اللازمة.

وأكد مدير مستشفى السنطة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة تمامًا، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حتى اكتمال شفائه.

من جهة أخرى، تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.



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