الأحد 27 أبريل 2025
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اقتصاد

ثروة للتأمين مع نادي الزمالك، شراكة تصنع الأمان وتدعم البطولات

جانب من الاتفاقية
جانب من الاتفاقية

لأول مرة في مصر، تعلن شركة ثروة للتأمين، التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن تعاونها مع نادي الزمالك لتوفير أول وثيقة تأمين شاملة ضد إصابات الملاعب لجميع لاعبي النادي، والبالغ عددهم 150 لاعبًا في مختلف الفئات، وتُعد هذه الوثيقة أول وثيقة تأمين رياضي من نوعها يتم توقيعها لتشمل جميع الأنشطة الرياضية.

تمزق الأربطة والرباط الصليبي
 


وتغطي الوثيقة التأمينية مجموعة واسعة من الإصابات الشائعة في الملاعب، من بينها تمزق الأربطة والرباط الصليبي، وكسور العظام، وخلع المفاصل، وعلاج الإصابات الطارئة للأسنان، إلى جانب تغطية تكاليف التأهيل النفسي والبدني، وغيرها من المزايا التي تضمن للاعبي نادي الزمالك أفضل سبل الدعم والرعاية حال تعرضهم لأي إصابة داخل الملعب أو أثناء المباريات.


وأعرب السيد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن سعادته قائلًا: "نفخر بتعاوننا مع نادٍ عريق بحجم وتاريخ نادي الزمالك، أحد أعرق الأندية في مصر والشرق الأوسط، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير تغطية تأمينية شاملة تضمن سلامة اللاعبين، مما يمنحهم الثقة والتركيز داخل الملعب، وتُعد هذه الوثيقة أول وثيقة تأمينية ضد إصابات الملاعب في مصر، وهي تمثل خطوة هامة في تحقيق رؤية ثروة لدعم مختلف قطاعات المجتمع، كما أن هذا التعاون يعكس ثقة المؤسسات الرياضية في خدماتنا، ويعزز دور التأمين في دعم الرياضة المصرية."

الشركات الرائدة في قطاع التأمين 


ومن جانبة صرّح الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك:"نحن سعداء بالتعاون مع شركة ثروة للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين في مصر، لما تقدمه من مظلة تأمينية متكاملة تضمن الحماية الشاملة لجميع لاعبينا، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير وحرص إدارة النادي على صحة وسلامة اللاعبين وتقديم أقصى درجات الرعاية والاحترافية، ونأمل أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من النجاحات، فسلامة لاعبينا تُعد استثمارًا حقيقيًا في استمرارية البطولات وتحقيق تطلعات جمهور الزمالك العظيم."

إستراتيجية ثروة للتأمين


والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية ثروة للتأمين الهادفة إلى دعم قطاع الرياضة وتعزيز دور التأمين في خدمة الأفراد والمؤسسات، وبفضل فهمها العميق لطبيعة التحديات والمخاطر المرتبطة بالرياضة، تسعى ثروة إلى توفير بيئة آمنة تُتيح للاعبين والأندية مواصلة الأداء وتحقيق الإنجازات، كما يعكس هذا التعاون التزام الشركة بتعزيز مكانتها في السوق المصري كشريك تأميني موثوق في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الرياضي الذي يشهد تطورًا متسارعًا.

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الرباط الصليبي الرياضة المصرية المؤسسات الرياضية التاهيل النفسى
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