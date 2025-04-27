الأحد 27 أبريل 2025
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أخبار مصر

الكهرباء توقع عقدا لتنفيذ خطوط ربط محطة سكاتك الشمسية بنجع حمادي

توقيع عقود مشروع
توقيع عقود مشروع ربط محطة سكاتك الشمسية

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع تحالف شركتي الخرافي ناشونال وباور رينج لتنفيذ مشروع ربط محطة سكاتك الشمسية بجهد 220 ك.ف بنظام تسليم مفتاح، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مشروع ربط محطة سكاتك الشمسية بجهد 220 ك.ف 
 

ويتضمن نطاق المشروع:
- فتح الخط الهوائي (نجع حمادي الصناعية/جنوب قنا) جهد 220 ك.ف ومدّه إلى محطة سكاتك الشمسية.
- إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة (نجع حمادي القديمة/سكاتك الشمسية) جهد 220 ك.ف بطول نحو 12 كم، بسعة حرارية 2400 أمبير، تحت إشراف منطقة كهرباء مصر العليا.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء بطاريات تخزين بسعة إجمالية 200 ميجاوات/ساعة، بما يعزز الاعتمادية الكهربائية ويدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
‏وأكدت المهندسه منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل كهرباء والطاقة من هذا المشروع يأتي إستراتيجية وزارة الكهرباء لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة

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المهندسة منى رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء نقل الكهرباء محطة سكاتك الشمسية مشروعات الطاقة المتجددة الشبكة القومية للكهرباء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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