تشريعية الوفد تناقش أزمة رسوم الميكنة والتطوير بمحاكم الاستئناف

يحضر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد اجتماعا مهما للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالحزب، عصر الأحد المقبل ٢٧ أبريل ٢٠٢٥.

وتناقش اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة صفوت عبدالحميد عضو الهيئة العليا للحزب ونقيب محامي بورسعيد أزمة رسوم الميكنة والتطوير لمحاكم الاستئناف وما يستجد من أعمال.



وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية

وفى وقت سابق نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وقفات المحامين في المحافظات ضد الرسوم القضائية

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.



تواصل المحامين مع الجهات كافة بشأن الرسوم القضائية

وأكد نقابة المحامين، أنها خاطبت كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.

وشددت على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًّا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.

وتابع مجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.

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