انطلاق فعاليات القمة الإقليمية للصناعة الرقمية، غدا

تنطلق، غدا، فعاليات القمة الاقليمية للصناعة الرقمية FDC Summit في دورتها السابعة، برعاية وبحضور د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعقد في الفترة من 28-30 إبريل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وسط حضور أكثر من 100 خبير وصانع قرار إقليمي ودولي.

محاور التحول الرقمي والأمن السيبرانى

تتضمن فعاليات القمة الاقليمية للصناعة الرقمية FDC Summit أكثر من 40 جلسة متخصصة بمشاركة 100 متحدث دولي وإقليمي، وتغطي عدة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، صناعة مراكز البيانات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الثورة الصناعية الرابعة، الاقتصاد الرقمي، الابتكار وريادة الأعمال.

وتُعد قمة FDC Summit المنصة الأهم في المنطقة لتلاقي صناع القرار وقادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا لبحث أحدث التوجهات، واستشراف مستقبل التحول الرقمي والأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.

تستضيف اللجنة المنظمة لفعاليات دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف رسمي للحدث، ومن المقرر أن يشارك المجلس الأعلى للأمن السيبراني الإماراتي برئاسة سعادة الدكتور محمد الكويتي، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، لاسيما وأن هذه المشاركة تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الأمن السيبراني والتحول الرقمي إقليميًا وعالميًا، كما تبرز عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، خاصةً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعزيز التعاون مع الشركاء من جميع أنحاء العالم

أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء من جميع أنحاء العالم في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية FDC تعد أحد الأمثلة البارزة على جهود المجلس في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الأمن السيبراني.

أضاف: نحن فخورون بمشاركتنا في هذه القمة بما يعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو القطاع الرقمي في الشرق الأوسط ونتطلع خلال فاعليات القمة إلى تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائنا في المنطقة حول قضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني".

أكد المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات قمة FDC Summit عن سعادته باستضافة الإمارات إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف للدورة السابعة من قمة FDC Summit يمثل تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

آفاق التعاون المصرى الإماراتي

أضاف إن مشاركة المجلس الأعلى للأمن السيبراني والشركات الإماراتية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والإماراتية، وتسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص الشراكة في المشاريع التقنية المستقبلية، مشيرًا إلى أن القمة ستشهد الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الشركات المصرية والإماراتية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ما يعزز التكامل الإقليمي ويدعم جهود بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة في المنطقة".

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